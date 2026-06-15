Tiedostavasta työmaasta ohjuri koko Kira-alalle – uusi vaihde vastuullisuustyöhön
Konseptin tavoitteena on muuttaa alan toimintatapoja ja edistää työmaiden sosiaalista vastuullisuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja reilumpaa työmaa-arkea.
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin kehittämän Tiedostava työmaa -konseptin hallinnointi siirtyy Kirahubille. Samalla siitä on tarkoitus tehdä koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen vastuumalli.
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