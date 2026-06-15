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Kategoriat Rakentaminen Työelämä Uutiset

Tiedostavasta työmaasta ohjuri koko Kira-alalle – uusi vaihde vastuullisuustyöhön

Konseptin tavoitteena on muuttaa alan toimintatapoja ja edistää työmaiden sosiaalista vastuullisuutta, työntekijöiden hyvinvointia ja reilumpaa työmaa-arkea.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 11:00
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Hoasille nousee useita uusia rakennuksia Pasilaan Kuva: Jussi Helttunen

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin kehittämän Tiedostava työmaa -konseptin hallinnointi siirtyy Kirahubille. Samalla siitä on tarkoitus tehdä koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteinen vastuumalli.

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