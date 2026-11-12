Lujabetoni toimittaa elementit koetehdashankkeeseen
Toimitus sisältää teräsbetonipilarit, jännepalkit, ontelo- ja kuorilaatat, TT-laatat sekä seinäelementit.
Lujabetoni toimittaa Geologian tutkimuskeskuksen kaivannaisalan tutkimus- ja testauspalvelua tarjoavan GTK Mintecin uuden koetehtaan rakennushankkeen betonielementit. Outokumpuun rakennettavan, noin 5 300 bruttoneliömetrin laajuisen koetehtaan pääurakoitsija on Rakennustyö Salminen ja tilaajana on Senaatti-kiinteistöt.
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