Lehto Group lakkauttaa korjausrakentamisen yksikkönsä

Yhtiö on antanut tänä vuonna kaksi tulosvaroitusta palvelualueen projektien kannattavuusongelmien takia.

Lehto aikoo siirtävänsä korjausrakentamisen linjasaneerausyksikön asunnot-palvelualueelle ja muun peruskorjaustoiminnan toimitilat-palvelualueelle.

Linjasaneerausyksikkö on tehnyt asuinkerrostalojen putkiremontteja ja peruskorjausyksikkö on toteuttanut kokonaisvaltaista korjaamista ja korotusrakentamista. Linjasaneerausyksikön projektit ovat Lehdon mukaan edenneet sen tavoitteiden mukaisesti, mutta peruskorjausyksikön suuremmissa projekteissa on ollut ”merkittäviä” ongelmia.

Lehdon mukaan muutokset eivät aiheuta henkilöstön vähentämisiä.