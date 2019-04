Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä. Oireilun syiden selvittämiseen ja terveysriskien arviointiin on esitetty ratkaisuksi toksisuustestejä, josta osasta on jo kaupallisiakin sovelluksia. Nykyiset toksisuustestit eivät kuitenkaan sovellu sisäilmahaittojen arviointiin.