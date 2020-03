Lujatalon työpäällikkö Sami Sairasella on takanaan reilut kaksi viikkoa etätöitä, sillä Lujalla tehtiin päätös määrätä työpäälliköt etätöihin hyvissä ajoin, jotta he voivat tarvittaessa sijaistaa työmaiden vastaavia mestareita.

”Vielä ei ole tullut eteen mitään, mistä en selviäisi. Olemme tehneet pitkiä päiviä. Etätöiden avulla halutaan turvata toimihenkilöt, jotta työmaat eivät pysähtyisi. Kaikki ne työmaiden työntekijät, joiden on mahdollista tehdä etätöitä, tekevät nyt töitä kotoa käsin”, Sairanen kertoo.

Lujalla on laadittu työmaiden työntekijöille useita ohjeita ja rajoituksia. Esimerkiksi taukoja on porrastettu, käsihygieniaa korostettu sekä pääsyä mestareiden työmaakoppeihin on rajoitettu.

”Esimerkiksi kaikki perehdytykset tehdään ulkotiloissa tai teltassa.”

Ulkomaisen työvoiman Suomeen jäämistä on motivoitu erillisillä pyynnöillä ja sallimalla esimerkiksi viikonlopputyöt. Normaalioloissa virolaiset työntekijät ovat matkustaneet kotiin Viroon joka viikonloppu.

”Itse nostan hattua heille kaikille, jotka jäävät nyt Suomeen töihin, kun rajat ovat kiinni. Ikävä perheen luokse on varmasti kova, mutta toisaalta leipä pöytään tulee Suomen töistä.”

Lujatalon työmailla ei ole toistaiseksi ollut koronatilanteita.

Uudellemaalle astuvat liikkumisrajoitukset eivät Sairasta huolestuta.

”Minun työtäni matkustusrajoitus ei haittaa yhtään, sillä olen etänä. Käsittääkseni työmatkaliikenne on sallittua, jos etähommat ei ole mahdollisia.”