Isännöintiliiton entinen toimitusjohtaja Tero Heikkilä sai lähtöpassit Granlund Isännöinnistä

Granlund Isännöinti on nimittänyt toimitusjohtajaksi Matti Niemisen, joka toimi aiemmin yhtiössä isännöinnin ja tekniikan johtajana.

Samalla yhtiö kertoo vapauttaneensa Tero Heikkilän toimitusjohtajan tehtävästään.

Muutokset liittyvät viime viikolla julkistettuun epäiltyyn isännöintialan valtakunnalliseen kartelliin. Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kartellitepäily koskee Isännöintiliiton sekä kuuden isännöintialan yrityksen toimintaa vuosina 2014-2017. Heikkilä toimi vuosina 2003-2018 Isännöintiliiton toimitusjohtajana.

Granlund Isännöinti ei ole epäiltyjen yritysten joukossa eikä liity hintakartelliin. Yritys on muodostettu toukokuussa 2020 pitkään isännöintialalla vaikuttaneista Talohallinta-yhtiöistä.

”On hyvin harmillista, että koko isännöintiala on tällä hetkellä valtavan kohun keskellä. Toivon, että keskustelu avaa alan toimintatapoja jatkossa läpinäkyvämmiksi. Meillä Granlundilla on 61 vuoden kokemus vastuullisesta toiminnasta ja asetamme aina asiakkaan edun toiminnassamme etusijalle. Meille on tärkeä varmistaa, että toimintamme on vastuullista kaikissa liiketoiminnoissamme”, kommentoi Granlund Isännöinti oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Granlund-konsernin toimitusjohtaja Pekka Metsi tiedotteessa.