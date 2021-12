YIT myi Tammelan stadionin liiketilat

Myytävien tilojen pinta-ala on yhteensä 3300 neliömetriä. Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2021 ja hankkeen on määrä valmistua marraskuussa 2023.

YIT toteuttaa stadionin kellaritasoon sijoittuvat kauppakeskus-, pysäköinti- ja aputilat. Hybridikortteli tuo Tammelan alueelle runsaasti uusia palveluita ja vahvistaa ja eheyttää alueen kaupunkirakennetta. Liiketiloihin tulee vuokralaiseksi muun muassa Kesko, joka vuokraa liki 2500 neliön kokoisen tilan, johon tulee iso K-ruokakauppa. Lisäksi liiketiloihin tulee muun muassa Pancho Villa -ravintola ja pysäköintitiloihin Aimo Park.

”Tammelan stadionin sijainti on erinomainen, ja alueella on erityinen paikka tamperelaisten sydämissä. Näemme Tammelan seudussa paljon potentiaalia”, Terrieri Kiinteistöjen rahastonhoitaja Eero Ojala sanoo tiedotteessa.

Lisäksi YIT toteuttaa hybridikorttelin Kalevan puistotien puoleiset kolme asuinrakennusta, joista Tampereen Yläriman myynti alkaa vuoden 2022 alussa. YIT rakentaa myös Vapari- ja Kulmuri-asuinkerrostalot, jotka on myyty sijoittajille. Vaparin rakennuttaa X-Group Asunnot oy ja Kulmurin Asuntopehtoori. Hankkeissa on yhteensä 137 asuntoa sekä laadukkaita liiketiloja vilkkaan Kalevan puistotien varrella. Hankkeista on sisäyhteys rakennettavaan liikekeskukseen mahdollistaen asukkaille vaivattomat kaupalliset palvelut.

Korttelin korkeimman rakennuksen, Tampereen Yläriman asunnoista voi nähdä pelikentälle sekä kauas yli ympäröivän kaupungin kattojen, Kalevan ja Tammelan suuntiin. Talojen väleihin tulee vehreät katto-oleskelupihat. Tammelan stadion on tyylikäs hybridistadion, joka yhdistää täysimittaisen kentän ja asuintalot viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Stadionin julkisivumateriaalina on vaalea poltettu tiili, joka luo yhtenäisen ilmeen hankkeen eri osille.

”Meille tärkeintä investointipäätöksenteossa oli YIT hyvämaineisena toteuttajana sekä kohteen huikea sijainti. Lisäksi osa henkilökuntaamme on entisiä Ilveksen pelaajia, minkä vuoksi Kulmuri on meille erityisen läheinen hanke”, Asuntopehtoorin yrittäjä Miika Vuorensola sanoo.

S-Pankki-konsernin rahastot ovat sijoittaneet myös alueen asuntohankkeiden tontteihin. S-Pankki Tontti Erikoissijoitusrahasto sijoitti aiemmin syksyllä edellä mainitun Vapari-asuinkerrostalon tonttiin. Lisäksi suljettu vaihtoehtorahasto FIM Tonttirahasto I ky on sijoittanut tontteihin, joille Pohjola Rakennus toteuttaa Tampereen Victoria- ja Tampereen Vesta -asuinkerrostalot.

Tammelan Stadion -hanke toteutetaan Tampereen kaupungin kanssa integroituna projektitoteutuksena. Kokonaisuuteen kuuluvat jalkapallostadion, viisi asuinrakennusta sekä liike- ja pysäköintitiloja. Itse jalkapallostadionin toteutuksesta vastaa kaupungin, Pohjola Rakennuksen ja JKMM:n muodostama projektiallianssi. Osasta asuntorakentamista vastaa Pohjola ja osasta YIT. YIT:n vastuulla on myös stadionin alapuolisten pysäköinti-, liike-, toimisto- ja palvelutilojen toteutus.

Valmistuttuaan stadion vastaa harrastajamäärien kasvuun ja täyttää 8000 hengen katsomoineen Euroopan jalkapalloliitto Uefan korkeimman kategorian vaatimukset mahdollistaen korkean tason kansainväliset ottelut.