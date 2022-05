TOAS aloittaa Hippoksen rakentamisen kesäkuussa – asunnot tehdään clt-tilaelementeistä

TOAS Hippoksen rakentaminen alkaa kesäkuussa Tampereen Kalevassa. Tampereen opiskelija-asuntosäätiön hallitus on hyväksynyt Hippos-allianssin esittämän tavoitekustannuksen ja teki rakentamisen aloituspäätökset kahdesta ensimmäisestä talosta. Tavoitteena on, että tulevaisuuden opiskelijakortteli saa ensimmäiset asukkaansa parin vuoden kuluttua.

Hippos-korttelin rakentaminen etenee vaiheittain ja mikäli siihen ei tule taukoja, kaikki TOAS Hippoksen talot ovat valmiita syksyllä 2025. Entisen virastotalon tontilla maarakennustyöt alkavat kesäkuussa. Kokonaisuuteen tulee 129 opiskelija-asuntoa, yhteistiloja asukkaille sekä toimisto-, työ- ja liiketiloja.

”Ensimmäisiin taloihin on tulossa noin sata yhteisöyksiötä, jotka ovat täysin uudentyyppinen asumismuoto. Yhteisöyksiöt ovat pieniä yksiöitä, jotka ovat osa yhdeksän asunnon ryhmää. Jokaisessa yksiössä on oma keittiö ja kylpyhuone, mutta asukkailla on mahdollisuus viettää aikaa myös asuntojen yhteisessä olohuoneessa”, TOAS:n toimitusjohtaja Kirsi Koski sanoo.

ARA myönsi opiskelija-asumisen lainoitukseen korkotukea sekä opiskelija-asumisen investointiavustusta. TOAS:n asettamien tavoitteiden mukaisesti Hippoksen rakentaminen on A-energialuokan tasoista. Asunnot tehdään puisista clt-tilaelementeistä, jotka TOAS tilaa Matek Modulesilta.