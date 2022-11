Tiivistyskorjaus ja kapselointi ovat mainettaan luotettavampia ja monen arvorakennuksen pelastus

Kohu tiivistyskorjauksista syntyi 2010-luvun puolivälissä, kun muutamissa opinnäytetöissä kerrottiin lukuisista tiivistysten epäonnistumisista Helsingissä ja Vantaalla. Tiivistyskorjausten luotettavuus on parantunut huomattavasti tuosta ajasta. Tänään on tiivistyksiin erikoistuneita urakoitsijoita ja Vantaa on ensimmäisenä tilaajana alkanut vaati tiivistysasentajilta sertifikaattia.

Hyvä ilmatiiviys on keskeinen edellytys energiataloudellisille rakennuksille. Ilmatiiviys on hyväksi myös sisäilman terveellisyydelle, sillä kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vähenee ja haitallisten aineiden ja mikrobien virtaus sisäilmaan vähenee. Edelleenkin löytyy kuitenkin kriitikoita, jotka pitävät tiivistyskorjauksia terveyshaitan piilottamisena rakenteisiin.