Kaarikadun päiväkoti Lahdessa rakentuu lapsen mittakaavaan – Tärkeänä lähtökohtana konsepti, jota käyttäjäpalautteen avulla kehitetty kymmenen vuotta Kaarikadun päiväkodissa tavoitteena on parantaa sekä tilatehokkuutta että toiminnallisuutta. Lisäksi kohteessa on testattu Lahdessa ensimmäistä kertaa rakentamisen aikaista hiilijalanjäljen seurantaa.

Vaihtoehtotarkastelujen jälkeen Kaarikadun päiväkodissa Lahdessa päädyttiin purkavaan uudisrakentamiseen, koska osittainenkaan korjaus ei vastannut toiminnallisia tavoitteita. Sijainti on kuitenkin erinomainen, ja rakennuspaikkaa ei ollut tarvetta muuttaa; alueella on paljon asuinrakennuksia ja lähellä sijaitseva Launeen perhepuisto tarjoaa luontoa sekä leikkialueita.