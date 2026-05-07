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Kategoriat Suunnittelu Rakentaminen Uutiset

Kaarikadun päiväkoti Lahdessa rakentuu lapsen mittakaavaan – Tärkeänä lähtökohtana konsepti, jota käyttäjäpalautteen avulla kehitetty kymmenen vuotta

Kaarikadun päiväkodissa tavoitteena on parantaa sekä tilatehokkuutta että toiminnallisuutta. Lisäksi kohteessa on testattu Lahdessa ensimmäistä kertaa rakentamisen aikaista hiilijalanjäljen seurantaa.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 7. toukokuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Kaarikadun päiväkoti Lahdessa rakentuu lapsen mittakaavaan – Tärkeänä lähtökohtana konsepti, jota käyttäjäpalautteen avulla kehitetty kymmenen vuotta
Lapsille tehtyjen tilojen pitää voida olla leikkisiä. Kuvassa Ismo Haukkavuori (vas.), Laura Henry, Seppo Markku ja Teemu Ruokolainen. Kuva: Esko Jämsä

Vaihtoehtotarkastelujen jälkeen Kaarikadun päiväkodissa Lahdessa päädyttiin purkavaan uudisrakentamiseen, koska osittainenkaan korjaus ei vastannut toiminnallisia tavoitteita. Sijainti on kuitenkin erinomainen, ja rakennuspaikkaa ei ollut tarvetta muuttaa; alueella on paljon asuinrakennuksia ja lähellä sijaitseva Launeen perhepuisto tarjoaa luontoa sekä leikkialueita.

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