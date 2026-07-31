Ruotsalainen korjausrakentaja teki jälleen yrityskaupat Suomessa – asema pääkaupunkiseudulla vahvistuu
Viimeksi tänä kesänä Pinerock Finland ilmoitti Restok Groupin ostosta.
Korjausalan yritys Pinerock Finland ostaa asuinkiinteistöjen korjauksiin erikoistuneen KBC Rakennuksen koko osakekannan. Kauppa astuu voimaan parin viikon kuluttua. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.
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