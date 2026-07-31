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Kategoriat Talous Korjausrakentaminen Uutiset

Ruotsalainen korjausrakentaja teki jälleen yrityskaupat Suomessa – asema pääkaupunkiseudulla vahvistuu

Viimeksi tänä kesänä Pinerock Finland ilmoitti Restok Groupin ostosta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 31. heinäkuuta 2026, 14:53
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Ei kommentteja artikkeliin Ruotsalainen korjausrakentaja teki jälleen yrityskaupat Suomessa – asema pääkaupunkiseudulla vahvistuu
Aiemmin kesällä Pinerock kertoi ostaneensa Restok Groupin. Yhtiö on saneerannut muun muassa Helsingin Ilmalassa sijaitsevan vesitornin kattorakennuksen. Kuva: Daniel Wallenius

Korjausalan yritys Pinerock Finland ostaa asuinkiinteistöjen korjauksiin erikoistuneen KBC Rakennuksen koko osakekannan. Kauppa astuu voimaan parin viikon kuluttua. Osapuolet eivät julkista kauppasummaa.

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