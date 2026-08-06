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Kategoriat Työelämä Rakentaminen Suhdanne Talous Tutkimus Uutiset

Starkin ammattilaiskysely: Suhdannekuopasta päädytään vielä työvoimapulaan

Korjausrakentaminen nähtiin ammattilaisille tehdyssä kyselyssä vakaampana ja kiinnostavampana kuin muut rakentamisen alat.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. elokuuta 2026, 9:56
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Rakennusalan ammattilaiset tunnustavat, että suhdannekuoppa ja konkurssit ovat nakertaneet alan mainetta ja vetovoimaa. Tulevaisuus nähdään kuitenkin varsin valoisana. Kuva: Marjo Oikarinen

Rakennusalan pitkään jatkunut epävarmuus, konkurssit ja lomautukset ovat syöneet alan mainetta, mikä näkyy nuorten kiinnostuksessa. Rakennusalan vetovoimaa heikentää myös työn fyysinen vaativuus.

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