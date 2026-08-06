Starkin ammattilaiskysely: Suhdannekuopasta päädytään vielä työvoimapulaan
Korjausrakentaminen nähtiin ammattilaisille tehdyssä kyselyssä vakaampana ja kiinnostavampana kuin muut rakentamisen alat.
Rakennusalan pitkään jatkunut epävarmuus, konkurssit ja lomautukset ovat syöneet alan mainetta, mikä näkyy nuorten kiinnostuksessa. Rakennusalan vetovoimaa heikentää myös työn fyysinen vaativuus.
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