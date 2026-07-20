Kreaten tilauskanta lähentelee 900 miljoonaa euroa – ”Olemme yhtiönä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa”
Esimerkiksi datakeskukset tuovat infrarakentajalle töitä.
Kreate asetti pari vuotta sitten strategiansa painopisteiksi kasvamisen Ruotsissa, raideympäristöissä ja teollisuuden hankkeissa. Tänä vuonna se pääsee toimitusjohtaja Timo Vikströmin mukaan ensimmäistä kertaa kunnolla näyttämään pitkäjänteisen työnsä tuloksia.
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