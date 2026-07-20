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Kategoriat Infra Talous Uutiset

Kreaten tilauskanta lähentelee 900 miljoonaa euroa – ”Olemme yhtiönä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa”

Esimerkiksi datakeskukset tuovat infrarakentajalle töitä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. heinäkuuta 2026, 14:23
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Ei kommentteja artikkeliin Kreaten tilauskanta lähentelee 900 miljoonaa euroa – ”Olemme yhtiönä aivan poikkeuksellisessa tilanteessa”
Kreate uusii Junatien metrosillan Helsingissä. Kuva: Kreate

Kreate asetti pari vuotta sitten strategiansa painopisteiksi kasvamisen Ruotsissa, raideympäristöissä ja teollisuuden hankkeissa. Tänä vuonna se pääsee toimitusjohtaja Timo Vikströmin mukaan ensimmäistä kertaa kunnolla näyttämään pitkäjänteisen työnsä tuloksia.

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