K-kauppiaat rakennuttavat työntekijöilleen asuntoja Lapissa
Asuntopula vaikeuttaa työntekijöiden palkkaamista Lapissa.
Äkäslompolossa, Ylläksen hiihtokeskuksen lähistöllä sijaitsevan K-Market Jounin Kaupan kauppiaspari Linda ja Janne Vuollo rakennuttaa vakituisille sekä kausityöntekijöilleen kolme rivitaloa, jotka valmistuvat näillä näkymin marras-joulukuussa 2026. Maatyöt on aloitettu. Talot hankitaan K-Raudalta, ja ne ovat Den Finlandin valmistamia.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “K-kauppiaat rakennuttavat työntekijöilleen asuntoja Lapissa”