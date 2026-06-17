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Kategoriat Projektit Pientalo Rakentaminen

K-kauppiaat rakennuttavat työntekijöilleen asuntoja Lapissa

Asuntopula vaikeuttaa työntekijöiden palkkaamista Lapissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 17. kesäkuuta 2026, 10:29
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Äkäslompolossa, Ylläksen hiihtokeskuksen lähistöllä sijaitsevan K-Market Jounin Kaupan kauppiaspari Linda ja Janne Vuollo rakennuttaa vakituisille sekä kausityöntekijöilleen kolme rivitaloa, jotka valmistuvat näillä näkymin marras-joulukuussa 2026. Maatyöt on aloitettu. Talot hankitaan K-Raudalta, ja ne ovat Den Finlandin valmistamia.

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