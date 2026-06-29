Rakennusalan vaikuttaja on uskaltanut laajentaa oikeaan aikaan
Laptin perustaja Timo Pekkarinen istuu näköalapaikalla viiden rakennusalan yrityksen hallituksessa. Pientalopuolella näkyy positiivisia merkkejä, mutta kerrostaloaloitukset matelevat vielä vuosia.
Vielä viime vuonna näytti siltä, että kerrostaloaloitukset lisääntyisivät tänä vuonna. Valitettavasti niin ei tule käymään.
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