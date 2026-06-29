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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Rakennusalan vaikuttaja on uskaltanut laajentaa oikeaan aikaan

Laptin perustaja Timo Pekkarinen istuu näköalapaikalla viiden rakennusalan yrityksen hallituksessa. Pientalopuolella näkyy positiivisia merkkejä, mutta kerrostaloaloitukset matelevat vielä vuosia.

Kirjoittaja Marjo Oikarinen
Kirjoitettu 29. kesäkuuta 2026, 11:00
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Timo Pekkarinen kuvattiin Vantaalla käytävällä, joka yhdistää kaksi toimitaloa: toisessa on Laptin ja toisessa Kreaten toimisto. Kuva: Liisa Takala

Vielä viime vuonna näytti siltä, että kerrostaloaloitukset lisääntyisivät tänä vuonna. Valitettavasti niin ei tule käymään.

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