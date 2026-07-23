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Kategoriat Infra Rakentaminen Uutiset

Mittavan tiehankkeen toteutus käynnistyi Raisiossa – ”Teknisesti erittäin haastavan työn käynnistäminen on tärkeä hetki”

Tienparannushanke toteutetaan vaiheittain.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. heinäkuuta 2026, 12:17
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Ei kommentteja artikkeliin Mittavan tiehankkeen toteutus käynnistyi Raisiossa – ”Teknisesti erittäin haastavan työn käynnistäminen on tärkeä hetki”
Kuvassa E18-tietä Raision keskustan kohdalla. Kuva: Väylävirasto

Raision keskustan tienparannushankkeessa on siirrytty vaiheen 1 toteutukseen. Valmistelevien töiden, kuten työnaikaisen kiertotien valmistuttua varsinaiset rakennustyöt alkavat loppuvuoden 2026 aikana.

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