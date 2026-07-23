Mittavan tiehankkeen toteutus käynnistyi Raisiossa – ”Teknisesti erittäin haastavan työn käynnistäminen on tärkeä hetki”
Tienparannushanke toteutetaan vaiheittain.
Raision keskustan tienparannushankkeessa on siirrytty vaiheen 1 toteutukseen. Valmistelevien töiden, kuten työnaikaisen kiertotien valmistuttua varsinaiset rakennustyöt alkavat loppuvuoden 2026 aikana.
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