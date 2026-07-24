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Kategoriat Uutiset Rakentaminen Talous

Datakeskukset ja infra tuovat YIT:lle paljon töitä, eikä tahti ole hidastumassa – ”Olemme ehkä vasta datakeskusrakentamisen alkuvaiheessa”

Asumisen investoinnit YIT on keskittänyt itäisen Keski-Euroopan markkinoille. Päätös tuo hedelmää.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. heinäkuuta 2026, 13:37
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Havainnekuva Kajaaniin aiemmin käynnistyneestä XTX Marketsin toimistorakennushankkeesta. Kuva: XTX Markets

Datakeskusinvestointien kasvava maailmanlaajuinen tarve konkretisoituu kiihtyvällä tahdilla. Vuodesta 2024 lähtien YIT on rekrytoinut datakeskustiimiinsä yli sata työntekijää ja julkistanut useita hankkeita, joita se toteuttaa yhdessä asiakkaidensa kanssa.

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