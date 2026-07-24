Datakeskukset ja infra tuovat YIT:lle paljon töitä, eikä tahti ole hidastumassa – ”Olemme ehkä vasta datakeskusrakentamisen alkuvaiheessa” Asumisen investoinnit YIT on keskittänyt itäisen Keski-Euroopan markkinoille. Päätös tuo hedelmää.

Datakeskusinvestointien kasvava maailmanlaajuinen tarve konkretisoituu kiihtyvällä tahdilla. Vuodesta 2024 lähtien YIT on rekrytoinut datakeskustiimiinsä yli sata työntekijää ja julkistanut useita hankkeita, joita se toteuttaa yhdessä asiakkaidensa kanssa.