SRV:n liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, tulos heikkeni – ”Käymme parhaillaan lukuisia neuvotteluja uusista datakeskushankkeista”
Toimitilarakentamista tukevat datakeskusten lisäksi julkisen sektorin investoinnit.
Rakennusliike SRV:n huhti-kesäkuu sujui kasvun merkeissä. Liikevaihto oli 199,6 miljoonaa euroa, missä on kasvua 18,3 prosenttia. Sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi.
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