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Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

SRV:n liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, tulos heikkeni – ”Käymme parhaillaan lukuisia neuvotteluja uusista datakeskushankkeista”

Toimitilarakentamista tukevat datakeskusten lisäksi julkisen sektorin investoinnit.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 6. elokuuta 2026, 9:45
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Ei kommentteja artikkeliin SRV:n liikevaihto kasvoi 18 prosenttia, tulos heikkeni – ”Käymme parhaillaan lukuisia neuvotteluja uusista datakeskushankkeista”
SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipolan mukaan tulos kääntyy kasvuun loppuvuoden aikana. Kuva: Liisa Takala

Rakennusliike SRV:n huhti-kesäkuu sujui kasvun merkeissä. Liikevaihto oli 199,6 miljoonaa euroa, missä on kasvua 18,3 prosenttia. Sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihto kasvoi.

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