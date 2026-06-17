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Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

Rakli ennustaa asuntohintojen laskevan tänä vuonna – epävarmuus riivaa sitkeästi markkinaa

Asuntorakentaminen supistuu tänä vuonna, ja ensi vuosikin jää vaisuksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. kesäkuuta 2026, 12:09
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Ei kommentteja artikkeliin Rakli ennustaa asuntohintojen laskevan tänä vuonna – epävarmuus riivaa sitkeästi markkinaa
Asuntokaupan kehitys on vaisua eikä tue asuntojen hintojen kehitystä. Kuva: Mika Ranta / HS

Asuinrakentaminen kokonaisuudessaan supistuu kuluvana vuonna. Myös ensi vuonna kehitys jää vaisuksi. Tämä käy ilmi kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin asuntomarkkinakatsauksesta.

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