Rakli ennustaa asuntohintojen laskevan tänä vuonna – epävarmuus riivaa sitkeästi markkinaa
Asuntorakentaminen supistuu tänä vuonna, ja ensi vuosikin jää vaisuksi.
Asuinrakentaminen kokonaisuudessaan supistuu kuluvana vuonna. Myös ensi vuonna kehitys jää vaisuksi. Tämä käy ilmi kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan Raklin asuntomarkkinakatsauksesta.
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