Rakentamisen työntekijämäärä laski edelleen Kokonaisuudessaan suhdanneindeksi jäi niukasti miinukselle.

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Suhdanneindeksin työntekijämäärä laski kesäkuussa -0,1 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen ajankohtaan. Rakentamisessa laskua oli -1,1.

”Vaikka suhdanneindeksi oli niukasti negatiivinen, monet talouden mittarit osoittavat kasvun käynnistyneen. Myös Tilastokeskuksen raportoima kuluttajien luottamusindikaattori nousi kesäkuussa korkeimmalle tasolle neljään vuoteen”, Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund sanoo.

Historiallisesti työllisyyden vahvistuminen edellyttää taustalleen talouskasvua. Smedlundin mukaan tämänhetkiset luvut kertovat tilanteesta, jossa talous on jo kääntynyt, mutta työmarkkinat seuraavat perässä hitaammin. Tämä näkyy myös tarjolla olleissa kesätyöpaikoissa, joita on ollut selvästi edeltävää vuotta vähemmän.

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Suhdanneindeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli majoitus- ja ravitsemisalalla, asiantuntijapalveluissa, teollisuudessa, kuljetuksessa ja sosiaali- ja terveysalalla. Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus, rakentaminen ja viestintä ja tietotekniikka.

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat kesäkuussa kasvussa Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa. Laskussa oli Etelä-Suomi. Pohjois-Suomi pysyi samana.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna.

Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.