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Kategoriat Infra

Helsinki selvitti historiallisen padon purkua – haitat hyötyjä suuremmat

Padon purkamisesta on tehty lukuisia selvityksiä. Parhaat vaikutukset saadaan jättämällä pato paikoilleen ja kunnostamalla joen toinen haara.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2026, 12:59
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Vanhankaupunginkosken länsihaaran pato. Marit Henriksson / Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunki on tehnyt selvityksen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen ja säilyttämisen vaikutuksista ja teettänyt vertailut eri vaihtoehdoista. Taustalla ovat useat padon purkamisesta tehdyt valtuustoaloitteet. Alueen kehittämisen tavoitteena on parantaa kalojen kulkua Vanhankaupunginkoskella.

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