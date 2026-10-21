Helsinki selvitti historiallisen padon purkua – haitat hyötyjä suuremmat
Padon purkamisesta on tehty lukuisia selvityksiä. Parhaat vaikutukset saadaan jättämällä pato paikoilleen ja kunnostamalla joen toinen haara.
Helsingin kaupunki on tehnyt selvityksen Vanhankaupunginkosken padon purkamisen ja säilyttämisen vaikutuksista ja teettänyt vertailut eri vaihtoehdoista. Taustalla ovat useat padon purkamisesta tehdyt valtuustoaloitteet. Alueen kehittämisen tavoitteena on parantaa kalojen kulkua Vanhankaupunginkoskella.
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