Oulu korjauttaa yli 140-vuotiasta kulttuuritaloa 24 miljoonalla
Urakka toteutetaan yhteistoiminnallisena suunnittele ja rakenne -urakkana, jossa valittu päätoteuttaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Oulussa sijaitsevan kulttuuritalo Valveen perusparannus käynnistyy loppuvuodesta 2026 suunnitteluvaiheella. Perusparannuksessa Valveen talotekniikka uusitaan, rakennuksesta tehdään aiempaa toiminnallisempi ja rakennus korjataan perusteellisesti.
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