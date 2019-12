Espoon Tapiolan uimahallin lisätutkimukset valmistuvat vasta ensi vuoden puolella

Espoon Tapiolan uimahallin lisäkuntotutkimusten valmistuminen venyy ensi vuoden alkuun.

Kaupunki on selvittänyt uimahallin kuntoa uudelleen syksyn ajan. Taustalla oli kohu kaupungin vuoden takaisesta ilmoituksesta alkaa suunnitella kokonaan uutta uimahallirakennusta Tapiolaan.

Tapiolan uimahallia vaivaa muun muassa betonirakenteita rapauttava alkalikiviainesreaktio (akr). Alkalikiviainesreaktio tarkoittaa sitä, että kiviaineksen tietyt mineraalit ja sementtikiven huokosveden sisältämät alkalit ja hydroksyyli-ionit reagoivat keskenään kemiallisesti.

Hallin puolestapuhujien mielestä arkkitehti Aarne Ervin suunnitteleman rakennuksen huonokuntoisuutta on liioiteltu. Lisätutkimusten odotetaan tuovan selvyyttä asiaan. Sisätutkimukset on tehty ja hallin ympärillä on loppuvuodesta kaivettu ja tutkittu myös perustuksia.

Suunnittelupäällikkö Kimmo Martinsen arvioi syyskuussa Helsingin Sanomissa, että kaupungin tavoitteena on ”tämän vuoden puolella” saada uusien tutkimusten tulokset ja sen jälkeen keskustella uudelleen muun muassa Museoviraston, Espoon kaupunginmuseon ja Suomen arkkitehtiliiton kanssa hallin kohtalosta.

Tätä vuotta on sen verran vähän jäljellä, että on syytä kysyä, mitä nyt syksyllä tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt.

Suunnittelupäällikkö Martinsen kertoo HS:lle, että lopullinen tutkimusraportti valmistuu vasta tammikuussa.

”Mitään erityistä enempää mitä aiemmissa keväällä tehdyissä perustusten tutkimuksissa sieltä ei ole löytynyt”, Martinsen suostuu tässä vaiheessa sanomaan.

”Siellä on jonkun verran alkavaa alkalikiviainesreaktiota olemassa. Ei voi sanoa hälyttävässä määrin, mutta ongelma on se, että se jättää semmoisen pienen riskin sinne ikään kuin takaraivoon, jos näitä ruvetaan säilyttämään, mahtaako tämä kuitenkaan kestää.”

Suunnittelupäällikkö Martinsenin mukaan raporttien valmistumisen jälkeen heti tammikuussa on tarkoitus istua Museoviraston ja muiden asiantuntijatahojen kanssa alas. Selvitykset esiteltäneen kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaossa alkuvuodesta ja pian pitäisi olla siis selvillä viedäänkö hallisuunnitelmia eteenpäin vanhan korjaamisella vai uuden rakentamisella.

Valtuutettu Pirjo Kemppi-Virtanen (kok) otti joulukuussa Espoon valtuuston budjettikokouksessa 4. joulukuuta voimakkaasti kantaa Tapiolan uimahallin puolesta.

Kemppi-Virtasen mielestä Tapiolan uimahallin kunnostustyötä ja käyttöön saamista pitää kiirehtiä.

Hän vertasi valtuustossa käyttämässään puheenvuorossa Tapiolan keskusaltaan ympärille muodostunutta kulttuurihistoriallista maisemakokonaisuutta merkitykseltään Helsingin Senaatintoriin, sillä Kemppi-Virtasen mielestä Tapiolan puutarhakaupunki on juuri se osa Espoota, joka maailmalla tunnetaan.

Kemppi-Virtasen mielestä kulttuurihistoriallisesti, arkkitehtonisesti ja kaupunkimaisemallisesti merkittävä ja asemakaavalla suojeltu uimahalli ei tarvitse 50 metrin rataa.

Vuoden 2018 lopussa kaupunki kertoi, että se suunnittelee nykyisen hallin purkamista ja tilalle uutta hallia, jossa on myös 50 metrin rata. Juuri tämä vuoden takainen purkamisilmoitus synnytti metelin.

Kaupungin oli tarkoitus järjestää uudiskohteesta arkkitehtuurikilpailu, mutta Suomen arkkitehtiliitto Safa ilmoitti, että se ei osallistu kilpailun valmisteluun eikä nimeä edustajia kilpailun palkintolautakuntaan.

Museoviraston mielestä rakennus pitäisi säilyttää. Päätöstä purkamisesta ei ole tehty, mutta ei ole tehty hallin kunnostamisestakaan. Kaupunki on syksyn aikana siis selvityttänyt lisää rakennuksen kunnon tilaa.

Perustusten tutkimuksia ovat tehneet kaupungin toimeksiannosta Contesta ja A-insinöörit ja pohjavesitutkimuksia on tehnyt Ramboll.

”Minua huolettaa se, tehdäänkö tutkimus aidosti, eikä asenteellisesti”, Kemppi-Virtanen sanoo.

Vanhan hallin korjauksen hintalappu oli keväällä 2018 esitellyssä hankesuunnitelmassa 23,5 miljoonaa, mutta siitä puuttui muun muassa yläpohjan purkamisesta ja uusimisesta aiheutuvien töiden kulut.

”Sanoin valtuustossa ja sanon nyt, että Tapiola on kohta kuin Aleppo, kaikki hieno murskataan.”