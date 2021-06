Hemsö voitti Etelä-Karjalan pääpaloaseman hankintakilpailun – kaupunki vuokraa tilat 20 vuodeksi

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö on voittanut Lappeenrannan kaupungin hankintakilpailun Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen käyttöön tulevan Lauritsalan paloaseman vuokraamisesta. Uusi asema valmistuu arviolta vuoden 2022 lopulla, ja toiminta käynnistyy vuoden 2023 alussa.

Hankintakilpailu koski Lauritsalan kaupunginosaan rakennettavaa uutta paloasemaa. Hemsö vuokraa paloaseman Lappeenrannan kaupungille 20 vuoden vuokra-ajalla ja sen käyttäjänä toimii Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Hemsön kokonaisinvestointi paloasemaan on noin 11 miljoonaa euroa.

Lappeenranta selvittää kaikissa rakennushankkeissaan kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisimman toteutusmallin. Selvityksen perusteella paloasema päätettin toteuttaa vuokrahankkeena, jossa rakennus tilataan yksityiseltä toimijalta, ja kunta jää siihen vuokralle.

”Saimme kilpailutuksessa kolme hyvää ja muihin toteutusmalleihin verrattuna kilpailukykyistä tarjousta. Hemsö valittiin voittajaksi vuokrahinnan perusteella. Se osoittautui kannattavaksi myös verrattuna paloaseman toteuttamiseen kaupungin omana hankkeena”, projektipäällikkö Jani Paappanen Lappeenrannan kaupungilta sanoo tiedotteessa.

Lappeenranta arvioi tämän hankemuodon soveltamista uudisrakennushankkeissa myös jatkossa yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.

Kaupunki on vienyt suunnitelmat hyvin pitkälle

Kaupunki on vienyt paloaseman suunnitelmat hyvin pitkälle. Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa, kaupunki on jo aloittanut puunkaadon tontilla ja maanrakennustyöt alkavat heinäkuussa. Paloaseman kokonaisala piharakennuksineen on noin 4 000 neliömetriä. Rakennuksessa hyödynnetään osin puisia CLT-rakenteita.

Tällä hetkellä keskuspaloaseman toimintoja on hajautettu.

Hemsöllä on vastaavia uusia hankkeita vireillä tai odotettavista ympäri Suomea. Yhtiö rakentaa parhaillaan myös kahta paloasemaa Ouluun.