Uusi toimija rynnistää infratoimialalle yrityskaupan avulla Remount laajentaa toimintaansa kahdella yrityskaupalla ja rupeaa panostamaan korjausrakentamiseen infrasektorillakin.

Tähän mennessä Remount-konsernin tytäryhtiöt ovat tarjonneet korjaus- ja kunnossapitopalveluita eniten linjasaneeraukseen, asuntokorjaukseen, toimitilakorjaukseen sekä julkisivusaneeraukseen. Nyt tehdyllä kaupalla konserni ulottaa korjauspalvelunsa liikenneväyliin, kun korjausrakennuskonserni ostaa katujen ja tieverkoston kunnossapitoon erikoistuneen Katuteknon sekä siltojen vesieristyksen osaajan Silta Ettanin.