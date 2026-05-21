Infrassa on pulaa työvoimasta – uusi muuntokoulutus käynnistyy Koulutus käynnistyy elokuussa.

Kuuntele juttu

Destia ja Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) käynnistävät talonrakennusalan osaajille suunnatun muuntokoulutuksen infra-alalle. Koulutus alkaa 31.8.2026. Yhdeksän kuukautta kestävä palkallinen koulutus tehdään työn ohessa.

Destia palkkaa koulutukseen valitut osallistujat ja sijoittaa heidät suoraan liikenneinfran projekteihin. Työn ohessa he suorittavat Oamkin toteuttaman 40 opintopisteen verkko-opintokokonaisuuden. Koulutuksen jälkeen osallistujat siirtyvät vakituisiin tehtäviin Destialle.

”Huomasimme suunnitteluvaiheessa, että tutkinto-ohjelmamme vastaa hyvin Destian tarpeisiin ja kattaa jo valmiiksi suurimman osan toivotuista sisällöistä. Täydennämme kokonaisuutta muutamilla räätälöidyillä opintojaksoilla, jotta sisältö ja laajuus vastaavat työelämän odotuksia”, koulutuksesta vastaava osaamispäällikkö Matti Toppi Oulun ammattikorkeakoulusta sanoo.

Muuntokoulutuksella Destia ja Oamk haluavat vastata infra-alan osaajapulaan. Suomessa infra-alalta eläköityy 1200 työntekijää vuosittain, kun taas oppilaitoksista valmistuu noin 600 infra-alan ammattilaista vuodessa. Väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku kiristävät kilpailua osaavasta työvoimasta entisestään.

Rakennusalan työllisten määrä on heikon suhdanteen takia vähentynyt yli 30 000:lla. Eniten suhdannetilanne on haastanut talonrakennusta. Infratoimiala taas on pysynyt suhteellisen vakaana, tietyillä sektoreilla jopa erittäin hyvänä.

”Infra-alan osaajapula ei ratkea yhdellä keinolla, vaan tarvitsemme samanaikaisesti uusia opiskelijoita, työperäistä maahanmuuttoa sekä alanvaihtajia ja muuntokoulutettavia. Talonrakennusalan kokeneilla ammattilaisilla on paljon sellaista osaamista, jota voidaan hyödyntää myös infrarakentamisessa. Haluamme tarjota heille aidon mahdollisuuden rakentaa uusi työura kasvavalla infra-alalla”, Destian henkilöstöjohtaja Annu Karttunen kertoo.