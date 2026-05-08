Palkkaselvitys: Kannustimet paisuttivat johtajien kokonaisansioita neljäsosalla
Osa kira-alan yhtiöistä maksoi saman vuoden aikana jopa useammalle entiselle toimitusjohtajalleen erorahoja. Eräs johtaja kuittasi kuusinumeroisen listautumispalkkion.
Kiinteistö- ja rakennusalan julkisten osakeyhtiöiden toimitusjohtajien keskimääräinen kokonaispalkitseminen kasvoi viime vuonna lähes neljäsosalla reiluun 522000 euroon. Tämä käy ilmi Rakennuslehden selvityksestä.
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