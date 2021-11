Viisi työmaata kilpailee Suomen parhaan työmaan tittelistä

Tuomariston valitsi finaaliin Haahtelan Project Avenue -hotellityömaan Helsingistä, Rakennusliike Oy Antti J. Aholan vesikattojen ja julkisivujen Kiasma K3 -peruskorjaushankkeen , Skanskan kaupunkikeskus Lippulaivan työmaan Espoosta, Oulun yliopistollisen keskussairaalan A-allianssin, jossa päätoteuttajana on NCC Suomi ja SRV:n vetämän Helsinki-Vantaan lentoaseman T2 terminaalin laajennus- ja muutostöiden T2 Allianssin.

Lue lisää: Haahtela viritti tahtituotannon huippuunsa – uusi hotelli valmistuu neljän tunnin tahdeissa

Lue lisää: Kiasma on rakennusteknisesti poikkeuksellisen vaikea korjauskohde – ”Monet asiat on tehty toisin kuin oli suunniteltu”

Lue lisää: Urakoitsija vaihtui kesken hankkeen, mutta Espoon jättimäinen Lippulaiva pitää aikataulunsa

Lue lisää: Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus ja peruskorjaus on allianssin voimannäyte

Lue lisää: Kahdella allianssilla maailman älykkäin sairaala – jopa 300 miljoonan säästöt ja aikataulua kirittiin vuositolkulla

”Vuoden työmaa -kilpailu on järjestetty vuodesta 1986 lähtien, ja se on ollut vuosikymmenten aikana erinomainen väylä esitellä asiantuntijalukijoillemme Suomen parhaita työmaita. Samalla esille ovat nousseet rakentamisen uudet menetelmät ja virtaukset, mikä toivottavasti osaltaan antaa aineksia rakennusalan kehittämiselle. On hienoa, että saamme joka vuosi kilpailuun runsaasti mielenkiintoisia ehdokkaita. Kiitokset siis kaikille yrityksille”, sanoo Rakennuslehden päätoimittaja Tapio Kivistö.

Kilpailuun ilmoittautuneiden hankkeiden tilaajia edustavat työeläkeyhtiö Varma, Senaatti, Citycon, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Finavia.

Kilpailun tuomaristo vieraili jokaisella loppukilpailuun valitulla työmaalla. Finaalistit esittelivät raadille työmaan perustoimintojen lisäksi katsauksen ympäristövastuullisuuteen liittyvistä toimenpiteistään.

”Tänä vuonna kilpailussa oli erityistarkastelussa paitsi leanin ja digitaalisten työkalujen näkyminen työmaan ohjaamisessa myös ympäristövastuullisuuteen liittyvät hyvin ajankohtaiset asiat. Tämän vuoksi raadissa oli vierailevana jäsenenä Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen”, kertoo Kivistö.

Kilpailun voittaja julkistetaan marraskuun aikana.

Voittajan valitsee asiantuntijoista koostuva raati, johon kuuluvat raadin puheenjohtaja, RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth, Juhani Karhu A-Insinööreistä, Matti Kruus Indeprosta, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Juha-Matti Junnonen Tampereen yliopistosta ja vierailevana jäsenenä Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen sekä toimittajat Johanna Aatsalo ja Vesa Tompuri Rakennuslehden edustajina.

”On ilahduttavaa havaita, miten huolellisesti kilpailijat ovat valmistautuneet, ja miten osallistuvien työmaiden kunnianhimon taso on kehittynyt esimerkiksi juuri aikataulunhallinnan ja logistiikan optimoinnissa. Tänä vuonna on myös tarkasteltu työmaita kestävän kehityksen näkökulmasta, ja usealla finalistilla on ollut tarjota uusia kekseliäitä keinoja pienentää hiilijalanjälkeä. Työmaat ovat olleet myös todella siistejä ja työturvallisuus on aivan ykkösluokkaa. On ollut ilo saada tutustua ammattitaitoisesti johdettuihin kohteisiin”, sanoo kilpailun valintaraadin puheenjohtaja, RKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Ehrnrooth.

Viime vuonna Vuoden työmaa 2020 -kilpailun voitti YIT ja Helsingin yliopiston päärakennuksen perusparannus. YIT sai raadilta kiitosta erinomaisesta projektinhallinnasta, jonka ansiosta 1800-luvun arvotalon perusparannus eteni sovitussa aikataulussa ja budjetissa. Vaiheittaisen luovutuksen ensimmäinen ajankohta oli jopa kuukauden laaditusta aikataulusta edellä.