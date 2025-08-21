Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kojamon liikevaihto ja nettovuokratuotto kasvoivat – tulos roimasti miinuksella sijoituskiinteistöjen käypien arvojen laskun takia

Painopiste ollut vuokrausasteen parantamisessa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 10:12
Kuvituskuva. Kuva: Anne Kurki

Kojamon liikevaihto kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 2,9 prosenttia 115,6 miljoonaan euroon ja nettovuokratuotto 0,9 prosenttia 82,8 miljoonaan euroon.

