Konsultti vaihtoi kauppakeskukset kirkollisiin kiinteistöihin
Kirkkopalvelujen omistamat kiinteistöt ovat muun muassa oppilaitos-, hoiva- ja myymäläkäytössä sekä toimistotiloina ja asuntoina.
Kirkkopalvelujen uutena kiinteistöpäällikönä on aloittanut Jani Huhtaniska, jonka vastuulla on organisaation kiinteistökannan kehittäminen, ylläpito ja projektinhallinta.
