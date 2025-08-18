Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Konsultti vaihtoi kauppakeskukset kirkollisiin kiinteistöihin

Kirkkopalvelujen omistamat kiinteistöt ovat muun muassa oppilaitos-, hoiva- ja myymäläkäytössä sekä toimistotiloina ja asuntoina.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 13:02
Kirkkopalvelujen uutena kiinteistöpäällikönä on aloittanut Jani Huhtaniska, jonka vastuulla on organisaation kiinteistökannan kehittäminen, ylläpito ja projektinhallinta.

