Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Kiinteistöt Uutiset

Catella: Kiinteistökaupoissa 75 prosentin nousu – hankintoja tehtiin 2,5 miljardilla eurolla

Heikkojen vuosien jälkeen taso on edelleen alle keskiarvojen.

 

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2025, 12:12
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Catella: Kiinteistökaupoissa 75 prosentin nousu – hankintoja tehtiin 2,5 miljardilla eurolla
Asuntosijoittaja Sato kertoi heinäkuussa ostaneensa lähes tuhat vuokra-asuntoa OP-Vuokratuotto-erikoissijoitusrahastolta. Kauppa kattoi 16 asuinkohdetta pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä. Kuva: Sato

Kiinteistökauppojen neuvonantajan Catellan tuoreen markkinakatsauksen mukaan kiinteistömarkkina on selvästi vilkastunut Suomessa tänä vuonna. Heikkojen vuosien jälkeen määrät ovat kuitenkin alle keskiarvojen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Catella: Kiinteistökaupoissa 75 prosentin nousu – hankintoja tehtiin 2,5 miljardilla eurolla”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset