Catella: Kiinteistökaupoissa 75 prosentin nousu – hankintoja tehtiin 2,5 miljardilla eurolla
Heikkojen vuosien jälkeen taso on edelleen alle keskiarvojen.
Kiinteistökauppojen neuvonantajan Catellan tuoreen markkinakatsauksen mukaan kiinteistömarkkina on selvästi vilkastunut Suomessa tänä vuonna. Heikkojen vuosien jälkeen määrät ovat kuitenkin alle keskiarvojen.
