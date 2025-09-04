Marvea rakentaa senioritalon Sastamassa Rakennukseen tulee 39 asuinhuoneistoa.

Marvea toteuttaa MVH:lle uusia senioriasuntoja Sastamalaan. Marvea vastaa kokonaisvaltaisesti rakennusprojektin suunnittelusta aina toteutukseen saakka.

Suunnitteilla olevassa viisikerroksisessa kerrostalossa on yhteensä 39 asuinhuoneistoa.

”On hienoa päästä toteuttamaan kohdetta yhdessä MVH:n kanssa. Tavoitteenamme on toteuttaa laadukas ja toimiva asuntokohde, joka vastaa tulevien asukkaiden tarpeisiin tarjoten heille erinomaista asumismukavuutta”, Marvean toimitusjohtaja Leon Kärnä.

Tiedotteen mukaan taloa suunniteltaessa on kiinnitetty erityistä huomiota myös asukkaiden yhteisöllisyyttä tukeviin ratkaisuihin, kuten kaikissa kerroksissa oleviin yhteistiloihin, 1. kerroksen lounge-tilaan sekä talosaunaan.

MVH on vuonna 2009 perustettu sekä erityisryhmien asumiseen, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloihin erikoistunut yhtiö. Vuokralaisiamme ovat kunnat ja palveluiden tuottajat.