Datakeskukset toivat töitä myös Teräselementille
Tampereen kupeessa Lempäälässä kotipaikkaansa pitävä Teräselementti kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan 12 prosentilla ja ylsi lopulta vajaan 67 miljoonan euron lukemiin. Tulos koheni prosenteilla mitaten liki neljänneksen, mutta jäi euroissa 0,8 miljoonan tuntumaan.
Toimitusjohtaja Tuomas Heikkilän mukaan kasvua kertyi varsin tasaisesti likipitäen kaikilta yhtiön toimialoilta eli hallirakentamisesta, toimitiloista sekä julkisivuista. Uutena valopilkkuna olivat datakeskukset, joissa markkina kasvaa juuri nyt vauhdikkaasti.
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