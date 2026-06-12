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Kategoriat Suurimmat 2025 Rakennustuote Uutiset

Datakeskukset toivat töitä myös Teräselementille

Tampereen kupeessa Lempäälässä kotipaikkaansa pitävä Teräselementti kasvatti viime vuonna liikevaihtoaan 12 prosentilla ja ylsi lopulta vajaan 67 miljoonan euron lukemiin. Tulos koheni prosenteilla mitaten liki neljänneksen, mutta jäi euroissa 0,8 miljoonan tuntumaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 3:43
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Kansallismuseon sisäpihan lasikatto on esimerkki Teräselementin vaativista hankkeista. Kuva: Petteri Tuohinen / HS

Toimitusjohtaja Tuomas Heikkilän mukaan kasvua kertyi varsin tasaisesti likipitäen kaikilta yhtiön toimialoilta eli hallirakentamisesta, toimitiloista sekä julkisivuista. Uutena valopilkkuna olivat datakeskukset, joissa markkina kasvaa juuri nyt vauhdikkaasti.

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