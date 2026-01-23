Rakentamisen Ruusu meni uniikille sisäpihan kattamiselle – ”Historiallisen rakennuksen tarinaan lisättiin jälleen uusi luku” Tällä kertaa myös yleisö sai äänestää oman suosikkinsa.

Kuuntele juttu

Helsingin Pohjoisesplanadin 37:n sisäpihan kattamiselle on myönnetty Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto. Perustelujen mukaan siroin teräsrakentein kannatellun lasikatteen rajaama sisäpiha on elämyksellinen ja tavanomaisesta poikkeava.

Aiemmin pysäköintitarkoituksessa ollut asvaltoitu kylmä piha on katettu. Tinkimättömyydellä tehty suunnittelu johti innovatiiviseen ja uniikkiin lopputulokseen, joka on saanut vaikutteita luonnon muodoista.

Kohteen suunnittelusta palkittiin JKKM Arkkitehtien pääsuunnittelija Asmo Jaaksi, JKKM Arkkitehtien rakennussuunnittelija Teemu Toivio, Ramboll Finland teräsrakenteiden pääsuunnittelija Ilkka Mikkola ja Susteran vastaava rakennesuunnittelija Pauli Wetterstrand.

Palkinnon myönsi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto. Jaosto painotti valinnassaan uusien, kiinnostavien tilojen avaamista kaupunkilaisille, sekä kohtaamisiin ja yhteisöllisyyteen kannustavia toimenpiteitä.

Pohjoisesplanadi 37 -hankkeessa on kunnianhimoisesti lähdetty luomaan uutta kaupunkitilaa omaleimaisella, kauniilla ja ympäristöään kunnioittavalla sisäpiharakenteella sekä uusien liiketilojen avaamisella vanhan rakennuksen kellariin.

Lue lisää: Lasikattorakennelma kuin jättimäinen palapeli – ”Tässä on 2000 osaa eikä yhtään samanlaista”

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön taitavasti sovitettu ja ympäröiviin rakennuksiin kajoamaton ratkaisu on perusteluiden mukaan erinomainen esimerkki siitä, miten kaupunkiin voidaan saada lisää toimitilaa olemassa olevaa historiallista rakennuskantaa vaalien.

”Kehityshankkeen myötä historiallisen rakennuksen tarinaan lisättiin jälleen uusi luku. Keskeisellä paikalla sijaitsevan, olemassa olevan arvokohteen kehittäminen on mitä vastuullisinta rakentamista. On ollut äärimmäisen innostavaa olla mukana kohottamassa Helsingin ydinkeskustan elinvoimaisuutta rakentamalla uutta elämyksellistä kaupunkitilaa ja -kulttuuria”, Jaaksi sanoo tiedotteessa.

Rakentamisen Ruusun lisäksi Pohjoisesplanadi 37 on voittanut myös Vuoden Teräsrakenne 2025 -palkinnon.

Lue lisää: Vuoden teräsrakenne -palkinto meni mielenkiintoiselle kattorakennelmalle

Rakentamisen Ruusu -tunnustuspalkinto jaetaan rakennusvalvonnan tarkoitusperiä esimerkillisesti edistävälle teolle, joka on lisännyt sekä hyvän elinympäristön luomista että ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kiitosta yhteistyöstä

Jaosto kiittää kunniamaininnalla Helsingin Pelastuslaitosta elintärkeästä työstä. Pelastuslaitos on toiminut rakennusvalvonnan tukena rakennusten paloturvallisuuden varmistamiseksi. Yhteistyön myötä asiantuntevuus on kasvanut myös rakennusvalvonnan henkilökunnalla.

Yhteistyö on tärkeää, sillä rakennusvalvonta ja pelastuslaitos tarkastelevat paloturvallisuutta eri näkökulmista.

Pelastuslaitos on usein mukana rakentamishankkeissa jo ennen rakennusvalvontaa. Asiantuntijoilla on tieto ja osaaminen pelastusoperaatioiden onnistumisesta käytännössä. He tarkastelevat muun muassa hyökkäysreittejä ja laitteistoa sekä toimivat väestönsuojaviranomaisina.

Pelastuslaitos on myös osallistunut rakentamisen yhteisten käytäntöjen laatimiseen, joka vaikuttaa suoraan suunnittelun laatuun ja turvallisuuteen.

Suojeltu puuhuvila palkittiin

Kaupunkilaiset saivat ensimmäistä kertaa Rakentamisen Ruusu -palkinnon yhteydessä äänestää suosikkiaan ehdokkaista. Suosikiksi nousi Deckerin huvilan peruskorjaus Laajasalossa.

Suojeltu puuhuvila Tullisaaressa on yksityisessä omistuksessa. Helsingin puuhuviloita on historian saatossa tuhoutunut paljon, ja osa olemassa olevista ovat päässeet rapistumaan kauas alkuperäisestä loistostaan.

Kaupungin historiallisen perinnön vaalimisesta kaupunkilaiset palkitsevat huvilan omistaja Nanette Borgströmin, Livady arkkitehtisuunnittelija Juulia Mikkolan, Arkkitehtitoimisto Kimmo Lehtolan vastaavan työnjohtajan Kimmo Lehtolan ja Entisöinti Rinteen urakoitsija Tuomo Rinteen.

Kaupunkilaiset saivat perustella valintaansa äänestyksen yhteydessä. Perusteluissa nousi esiin arvostus historiallista rakentamista kohtaan. Huvilan entisöinti on tehty pieteetillä ja asiantuntemuksella perinteisiä menetelmiä käyttäen.