Rakennusliikkeet palkkaavat kesäksi lisävoimia, vaikka monella tekee rahasta tiukkaa – ”Nuorille on tärkeää luoda uskoa siihen, että rakennusalalla on töitä”
Nuoret nähdään rakennusliikkeissä tärkeäksi tulevaisuuden työvoimaksi. Siksi heitä halutaan ottaa taloon.
Rakennusalan yritykset haluavat tarjota myös tänä vuonna töitä nuorille, vaikka taloustilanne on monella kireä. Varsinkin infrassa on tarvetta työvoimalle, mutta myös talonrakentamisen työmaille otetaan kesäapuja.
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