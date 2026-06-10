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Kategoriat Työelämä Rakentaminen Uutiset

Rakennusliikkeet palkkaavat kesäksi lisävoimia, vaikka monella tekee rahasta tiukkaa – ”Nuorille on tärkeää luoda uskoa siihen, että rakennusalalla on töitä”

Nuoret nähdään rakennusliikkeissä tärkeäksi tulevaisuuden työvoimaksi. Siksi heitä halutaan ottaa taloon.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 10. kesäkuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Rakennusliikkeet palkkaavat kesäksi lisävoimia, vaikka monella tekee rahasta tiukkaa – ”Nuorille on tärkeää luoda uskoa siihen, että rakennusalalla on töitä”
YIT:n työmaainsinööriharjoittelija Essi Korhonen työskentelee Espoon kaupunkiratahankkeessa alueurakka 2:lla. Työmaa sijaitsee Espoon ja Kauniaisten alueilla. Tällä hetkellä Kauniaisissa tehdään uusia laitureita. Kuva: Jussi Helttunen

Rakennusalan yritykset haluavat tarjota myös tänä vuonna töitä nuorille, vaikka taloustilanne on monella kireä. Varsinkin infrassa on tarvetta työvoimalle, mutta myös talonrakentamisen työmaille otetaan kesäapuja.

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