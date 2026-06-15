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Kategoriat Infra Energia Korjausrakentaminen Talous Uutiset

KSF:lle iso patourakka Pamilon voimalaitokselta – arvo 11 miljoonaa

Teräksinen paaluseinä on suunnitelmien mukaan noin 400 metriä pitkä, jopa 32 metriä korkea, ja pinta-alaltaan on noin 10 500 neliömetriä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 9:27
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Pamilon voimalan maapato on kriittinen vesivoimarakenne. Sen korjaustyöt alkavat ensi syksynä. (Kuva: Norconsult)

Kreate-konserniin kuuluva KFS Finland (KFS) on allekirjoittanut Vattenfallin kanssa sopimuksen Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Pamilon vesivoimalaitoksen pato 7:n vahvistamisesta. Sopimuksen arvo on noin 11 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

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