KSF:lle iso patourakka Pamilon voimalaitokselta – arvo 11 miljoonaa
Teräksinen paaluseinä on suunnitelmien mukaan noin 400 metriä pitkä, jopa 32 metriä korkea, ja pinta-alaltaan on noin 10 500 neliömetriä.
Kreate-konserniin kuuluva KFS Finland (KFS) on allekirjoittanut Vattenfallin kanssa sopimuksen Pohjois-Karjalassa sijaitsevan Pamilon vesivoimalaitoksen pato 7:n vahvistamisesta. Sopimuksen arvo on noin 11 miljoonaa euroa, ja se kirjataan vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.
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