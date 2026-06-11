Ruotsalainen korjauskonserni laajenee vauhdilla Suomessa – osti jälleen yhden rakennusliikkeen
Kaupan myötä Pinerock Finlandin palvelutarjonta kattaa myös liike- ja toimitilojen korjausrakentamiseen.
Korjausrakennusalan yritys Pinerock Finland on ostanut Restok Groupin koko osakekannan. Restok on Helsingissä toimiva korjausrakentamiseen erikoistunut yritys. Kauppa toteutettiin 10.6.2026.
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