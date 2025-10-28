Hoas otti käyttöön kaikilla työmaillaan uuden toimintatavan
Hoasin Tiedostava työmaa -konsepti käsittää konkreettiset käytännöt, joilla halutaan varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja reilu kohtelu. Hopeakaivoksentien työmaalla se on sivutuotteena helpottanut myös aikataulun hallintaa.
Tiedostava työmaa -konsepti perustuu seitsemään sääntöön, joihin sisältyy elementtejä leanin ihmiskeskeisyydestä ja sosiaalisen vastuullisuuden riskienhallinnasta. YK:n, OECD:n ja ILO:n ohjeistukset sosiaalisesta vastuullisuudesta ovat antaneet säännöille puitteet, mutta käytännön sisältö on muotoiltu työpajoissa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin vision ja arjen tarpeiden mukaiseksi.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Hoas otti käyttöön kaikilla työmaillaan uuden toimintatavan”