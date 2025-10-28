Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Hoas otti käyttöön kaikilla työmaillaan uuden toimintatavan

Hoasin Tiedostava työmaa -konsepti käsittää konkreettiset käytännöt, joilla halutaan varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja reilu kohtelu. Hopeakaivoksentien työmaalla se on sivutuotteena helpottanut myös aikataulun hallintaa.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2025, 6:09
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Hoas otti käyttöön kaikilla työmaillaan uuden toimintatavan
Pajala Etelä-Suomen vastaava työnjohtaja Niko Tiitinen (kuvassa vas.) ja työnjohtaja Zsolt Czompò näkevät, että palautteisiin tarttuminen nopeasti ja näkyvästi on avain luottamuksen rakentamiseen. Kuva: Jussi Helttunen

Tiedostava työmaa -konsepti perustuu seitsemään sääntöön, joihin sisältyy elementtejä leanin ihmiskeskeisyydestä ja sosiaalisen vastuullisuuden riskienhallinnasta. YK:n, OECD:n ja ILO:n ohjeistukset sosiaalisesta vastuullisuudesta ovat antaneet säännöille puitteet, mutta käytännön sisältö on muotoiltu työpajoissa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin vision ja arjen tarpeiden mukaiseksi.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Hoas otti käyttöön kaikilla työmaillaan uuden toimintatavan”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset