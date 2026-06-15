Valokuituselle mojova lainapaketti – taustalla kansainvälinen pankkiryhmä
Yhtiön mukaan rahoitus turvaa kuituyhteyksien rakentamisen vuosiksi eteenpäin.
Valokuitunen on tehnyt yli 700 miljoonan euron lainasopimukset tuleviin valokuituinvestointeihin. Kansainvälisen pankkiryhmän kanssa neuvoteltu paketti sisältää uutta investointilainaa 230 miljoonaa euroa ja erikseen sovittaa lisärahoitusta 90 miljoonaa.
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