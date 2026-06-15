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Kategoriat Talous Infra Suhdanne Uutiset

Valokuituselle mojova lainapaketti – taustalla kansainvälinen pankkiryhmä

Yhtiön mukaan rahoitus turvaa kuituyhteyksien rakentamisen vuosiksi eteenpäin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 8:18
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Valokuituverkkoa on rakennettu viime vuosina vauhdikkaasti. Alan toimijat ovatkin hiljalleen siirtymässä uusien verkkojen rakentamisesta liittymätoimituksiin ja täydennysrakentamiseen.

Valokuitunen on tehnyt yli 700 miljoonan euron lainasopimukset tuleviin valokuituinvestointeihin. Kansainvälisen pankkiryhmän kanssa neuvoteltu paketti sisältää uutta investointilainaa 230 miljoonaa euroa ja erikseen sovittaa lisärahoitusta 90 miljoonaa.

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