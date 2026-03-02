CapMan Infra luopuu Valokuitusesta – omistus Brookfieldille ja Telialle
Kaupan odotetaan toteutuvan kuluvan vuoden puolivälin tienoilla.
CapMan Infra myy osuutensa valokuituyhtiö Valokuitunen oy:stä Brookfield Infrastructurelle ja Telialle. Kaupan myötä Brookfielin omistusosuudeksi tulee 51 ja Telian 49 prosenttia.
