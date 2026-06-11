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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Vantaan uudessa areenassa iskee kuokka maahan – urakoitsijalle yrityksen historian suurin hanke

Hankkeessa käynnistyy nyt kehitysvaihe.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 10:10
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Havainnekuva Vantaan Kivistön tapahtuma-areenasta. Kuva: One Architects

Vantaan Kivistön tapahtuma-areenan rakentaminen käynnistyy syksyllä 2026. Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa suunnittelukumppaneina toimivat One Architects ja A-Insinöörit sekä päätoteuttajana Fira.

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