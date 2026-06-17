YIT pääsee rakentamaan jo kolmatta datakeskusta Kajaaniin Yhtiö näkee datakeskusmarkkinassa edelleen merkittävää kasvupotentiaalia.

YIT ja XTX Markets ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen datakeskuksen runko- ja kuorivaiheen rakentamisesta Kajaaniin. YIT toimii hankkeen pääurakoitsijana. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta. Rakentaminen alkaa kesällä 2026.