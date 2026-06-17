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Kategoriat Projektit Rakentaminen

YIT pääsee rakentamaan jo kolmatta datakeskusta Kajaaniin

Yhtiö näkee datakeskusmarkkinassa edelleen merkittävää kasvupotentiaalia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 17. kesäkuuta 2026, 9:40
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Havainnekuva Kajaaniin aiemmin käynnistyneestä XTX Marketsin toimistorakennushankkeesta. Kuva: XTX Markets

YIT ja XTX Markets ovat allekirjoittaneet sopimuksen kolmannen datakeskuksen runko- ja kuorivaiheen rakentamisesta Kajaaniin. YIT toimii hankkeen pääurakoitsijana. Osapuolet ovat sopineet, että sopimuksen arvoa ei julkisteta. Rakentaminen alkaa kesällä 2026.

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