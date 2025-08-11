Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
YIT:lle uusi datakeskusurakka Kajaanista – jatkoa aiemmalle XTX-diilille

Ensimmäisen datakeskuksen rakennustyöt ovat edenneet Kajaanissa suunnitellusti.

Timo Sormunen
11. elokuuta 2025
YIT ja XTX Markets ovat tehneet sopimuksen toisen datakeskuksen rakentamisesta Kajaaniin. Projekti sisältää rakennuksen rungon ja ulkokuoren toteutuksen. Osapuolet eivät julkista hankkeen arvoa.

