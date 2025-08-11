YIT:lle uusi datakeskusurakka Kajaanista – jatkoa aiemmalle XTX-diilille
Ensimmäisen datakeskuksen rakennustyöt ovat edenneet Kajaanissa suunnitellusti.
YIT ja XTX Markets ovat tehneet sopimuksen toisen datakeskuksen rakentamisesta Kajaaniin. Projekti sisältää rakennuksen rungon ja ulkokuoren toteutuksen. Osapuolet eivät julkista hankkeen arvoa.
