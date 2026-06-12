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Kategoriat Suurimmat 2025 Arkkitehtuuri Suunnittelu Talous Uutiset

Yrityskaupat vauhdittivat suunnittelualan kasvua – ”Olemme edelleen aktiivisesti yritysostomarkkinassa mukana”

Suunnittelu- ja konsultointialan yritykset kasvoivat viime vuonna maltillisesti. Datakeskukset ja infra toivat töitä, mutta osa kasvoi myös yritysostoilla.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 5:00
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Fuuga on ollut yksi viime vuosien näyttävimmistä suunnittelukohteista. Kuva on keväältä 2025. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Suunnittelu- ja konsultointitoimistojen kymmenen suurimman yrityksen kärki pysyi ennallaan vuonna 2025. Sweco Finland, Ramboll Finland ja Afry Finland pitävät edelleenkin mitalisijoja hallussaan. Tämä käy ilmi Rakennuslehden Suurimmat-tilinpäätösselvityksestä.

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