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Kategoriat Asunnot Kiertotalous Rakentaminen Talous

YIT tuo markkinoille uuden asuntokonseptin – ”Uuden asunnon voi ostaa vanhan hinnalla”

Yhtiö on tehnyt kolme uutta asuntokonseptia, jotka on suunnattu eri kohderyhmille ja hintaluokkiin. YIT:n mukaan vakioidut ratkaisut tehostavat toimintaa ja lyhentävät läpimenoaikoja keskimäärin kymmenyksellä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. kesäkuuta 2026, 6:00
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1 kommentti artikkeliin YIT tuo markkinoille uuden asuntokonseptin – ”Uuden asunnon voi ostaa vanhan hinnalla”
YIT toi toukokuussa ennakkomarkkinointiin Helsingin Heikas -kohteen Lauttasaaressa. Se on kalleimman konseptin, Formian, mukaista asuntotuotantoa. Halvimman konseptin kohteista yhtiöllä ei ole vielä kuvia saatavilla. Kuva: YIT

YIT on luonut Suomen asuntotuotantoaan varten kolme erilaista tuotekonseptia. Yhtiö korostaa niiden asiakaslähtöisyyttä, sillä taustalla on paljon kuluttajatutkimusta. Kukin konsepti on suunnattu hieman eri kohderyhmälle ja eri hintapisteeseen.

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Yksi vastaus artikkeliin “YIT tuo markkinoille uuden asuntokonseptin – ”Uuden asunnon voi ostaa vanhan hinnalla””

  1. Taas on pyörä keksitty uudelleen. Samat power pointit käy, kun kymmenen ja viisitoista vuotta sittenkin. Halpaa on paitsi, jos rakennetaan kaavan mukaan ja huomioidaan, että tontti maksaa.

    Hienoa toki, jos saataisiin kustannuksia alas. Se lienee ainoa vaihtoehto saada asuntokauppaa käyntiin.

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