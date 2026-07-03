Hermanninrannan esirakentamisessa tehtiin 250-metrinen rantamuuri
Helsingissä sijaitsevan uuden kaupunginosan ensimmäiset rakennukset alkavat nousta ensi vuonna.
Helsingin Kalasatamassa sijaitsevien uudehkojen kerrostalojen muodostamien umpikorttelien rivistö katkeaa kuin seinään isoon infratyömaahan. Tulevaisuudessa alueelle tulee asuntoja noin 5500 asukkaalle yhteensä yhdeksään asuinkortteliin. Lisäksi alueelle suunnitellaan muita palveluita, kuten koulua, kahta päiväkotia, urheilukenttää, leikkipuistoa, kahta pysäköintilaitosta sekä biodiversiteettipuistoa.
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