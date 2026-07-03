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Kategoriat Infra

Hermanninrannan esirakentamisessa tehtiin 250-metrinen rantamuuri

Helsingissä sijaitsevan uuden kaupunginosan ensimmäiset rakennukset alkavat nousta ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. heinäkuuta 2026, 11:00
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Ei kommentteja artikkeliin Hermanninrannan esirakentamisessa tehtiin 250-metrinen rantamuuri
Rantamuuria on yhteensä noin 250 metriä. Sen reunapalkki on perustettu porapaaluseinän varaan. Kuva: Daniel Wallenius

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevien uudehkojen kerrostalojen muodostamien umpikorttelien rivistö katkeaa kuin seinään isoon infratyömaahan. Tulevaisuudessa alueelle tulee asuntoja noin 5500 asukkaalle yhteensä yhdeksään asuinkortteliin. Lisäksi alueelle suunnitellaan muita palveluita, kuten koulua, kahta päiväkotia, urheilukenttää, leikkipuistoa, kahta pysäköintilaitosta sekä biodiversiteettipuistoa.

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