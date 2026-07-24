Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

YIT:n liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä – ”Päätös keskittää asumisen investointimme kasvaville itäisen Keski-Euroopan markkinoille tuottaa tulosta”

Suomen asuntomarkkina on jatkunut heikkona, mutta infra ja datakeskukset tuovat työtä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 24. heinäkuuta 2026, 9:56
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin YIT:n liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä – ”Päätös keskittää asumisen investointimme kasvaville itäisen Keski-Euroopan markkinoille tuottaa tulosta”
YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa Kuva: YIT / Risto Vauras

Rakennusyhtiö YIT:n vuosi jatkui kasvun merkeissä. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 472 miljoonaan euroon, missä on kasvua 3,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihto nousi Asuminen CEE- ja Infra -segmenteissä, pysyi vakaana Rakennus-segmentissä ja laski Asuminen Suomi -segmentissä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “YIT:n liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä – ”Päätös keskittää asumisen investointimme kasvaville itäisen Keski-Euroopan markkinoille tuottaa tulosta””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset