YIT:n liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä – ”Päätös keskittää asumisen investointimme kasvaville itäisen Keski-Euroopan markkinoille tuottaa tulosta” Suomen asuntomarkkina on jatkunut heikkona, mutta infra ja datakeskukset tuovat työtä.

Rakennusyhtiö YIT:n vuosi jatkui kasvun merkeissä. Liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 472 miljoonaan euroon, missä on kasvua 3,5 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Liikevaihto nousi Asuminen CEE- ja Infra -segmenteissä, pysyi vakaana Rakennus-segmentissä ja laski Asuminen Suomi -segmentissä.