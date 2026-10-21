Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon rakennesuunnittelija valittiin Alustavien suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa keväällä 2027.

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa (PKO) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sokos Hotel Kimmelin ja Pielisjoen väliin rakennettavasta musiikki- ja kulttuuritalosta. PKO rakennuttaa ja omistaa talon, ja Joensuun kaupunki vuokraa siitä tiloja kaupunginorkesterin ja muun kulttuuritoiminnan käyttöön.