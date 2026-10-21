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Kategoriat Rakentaminen

Joensuun musiikki- ja kulttuuritalon rakennesuunnittelija valittiin

Alustavien suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa keväällä 2027.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 21. lokakuuta 2026, 13:19
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Havainnekuva. Kuva: Jaakko Puro Oy

Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan osuuskauppa (PKO) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sokos Hotel Kimmelin ja Pielisjoen väliin rakennettavasta musiikki- ja kulttuuritalosta. PKO rakennuttaa ja omistaa talon, ja Joensuun kaupunki vuokraa siitä tiloja kaupunginorkesterin ja muun kulttuuritoiminnan käyttöön.

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