SRV muuttaa segmenttirakennettaan ja johtoryhmäänsä

Ensi vuoden alusta alkaen SRV raportoi kaksi liiketoiminta-aluetta: Rakentaminen ja Sijoittaminen. Yhtiön nykyiset raportointisegmentit ovat Suomen liiketoiminta, Kansainvälinen liiketoiminta ja Muut toiminnot. Kansainvälinen liiketoiminta muodostaa pitkälti uuden Sijoittaminen-segmentin ja Muissa toiminnoissa oleva liiketoiminta siirtyy Rakentaminen-segmenttiin.

“Uskomme että segmenttimuutos terävöittää johtamista, tehostaa pääoman hallintaa ja lisää läpinäkyvyyttä. Rakentamisessa keskitymme tehokkaaseen projektinhallintaan ja projektien läpivientiin sekä laadukkaaseen rakentamiseen ja erinomaiseen asiakaskokemukseen. Sijoittamisessa kokoamme kaiken kiinteistösijoittamiseen liittyvän osaamisemme yhteen. Näin luomme entistä paremmat valmiudet menestyä kilpailussa ja muuttuvassa markkinatilanteessa”, toimitusjohtaja Juha Pekka Ojala sanoo tiedotteessa.

Rakentaminen-liiketoiminta käsittää kaiken SRV:n rakentamisen sekä omaperusteisen asuntotuotannon vaatiman pääoman tontteineen. Rakentamiseen kuuluvat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, tekniikkayksiköt ja hankintatoimi sekä sisäiset palvelut. Rakentaminen-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi nimitetään vuoden 2019 alusta diplomi-insinööri Juha Toimela, joka vastaa nykyisin Suomen liiketoiminnasta.

Rakentaminen-liiketoiminnan liikevaihto on vuositasolla noin 1 miljardia euroa, ja sen sidottu pääoma oli syyskuun 2018 lopussa 337 miljoonaa euroa. Rakentaminen työllistää noin 900 henkeä eli valtaosan SRV:n henkilöstöstä.

Sijoittaminen-liiketoimintaan kuuluvat keskeneräiset ja valmiit kohteet, joissa yhtiö toimii pidemmän aikavälin sijoittajana. Myös tontit, joita yhtiö itse kehittää ja joiden varsinainen tulonodotus muodostuu kehittämisen kautta, raportoidaan osana Sijoittaminen-liiketoimintaa. Sijoittaminen-segmentti keskittyy konsernin kiinteistösijoitusten hallinnointiin, realisointeihin ja uusien yhteissijoitusrakenteiden luontiin ja omistamiseen.

Sijoittaminen liiketoiminnan sidottu pääoma on alkuvaiheessa noin 330 miljoona euroa käsittäen omistukset Suomessa ja Venäjällä sijaitsevissa kauppakeskuksissa sekä Tampereen Kansi- ja Areena-hankkeessa. Lisäksi salkussa on maa-alueita ja pienempiä omistuksia toimisto- ja logistiikkakohteissa Pietarissa ja Moskovassa. Sijoittaminen-liiketoiminnassa on noin 140 henkeä, joista valtaosa toimii kauppakeskusten operoinnissa ja SRV:n Venäjän ja Viron yhtiöissä.

Sijoittaminen-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi nimitetään ensi vuoden alusta alkaen kauppatieteiden maisteri Jarkko Rantala. Hän on toiminut vuodesta 2012 erilaisissa talouden ja kiinteistökehityksen tehtävissä SRV:ssä. Veli-Matti Kullas vastaa edelleen Venäjän ja Viron yhtiöiden toiminnasta sekä kauppakeskusliiketoiminnasta ja raportoi toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalalle.

Segmenttimuutoksen yhteydessä SRV:n johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Veli-Matti Kullas ja henkilöstöjohtaja Pirjo Ahanen jäävät pois johtoryhmästä.

Uuden johtoryhmän jäsenistä Maija Karhusaari aloittaa yhtiön viestinnästä ja markkinoinnista vastaavana johtajana 4. joulukuuta.

SRV:n johtoryhmän kokoonpano on vuoden 2019 alusta alkaen seuraava: