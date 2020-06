RTS ennustaa: Pientalorakentaminen pinnistelee viime vuoden tasolle – ensi vuodelle kasvua

Korona jarruttaa syksyllä rakentamisen tahtia, mutta pientalopuolella tahti hidastuu vain hetkellisesti. Rakennustutkimus RTS:n oy:n markkinakatsauksen mukaan pientalorakentaminen pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla ja ensi vuodelle on luvassa jo pientä nousua.

RTS:n laskelmien mukaan tänä vuonna omakotitalojen aloituksia kirjataan noin 7 000 kappaletta ja rivitaloissa aloituslukema on 3 000 kappaletta. Tilannetta selittää pitkälti vahva alkuvuosi, jolloin pientalopuolella oltiin noin 10 prosenttia viime vuoden vastaavia lukemia edellä. Maaliskuun jälkeen on kuitenkin lasketeltu alamäkeä.

Osa aloituksista on myös siirtynyt myöhemmälle syksyyn tai ensi vuoden puolelle. RTS:n ennuste on, että ensi vuonna omakotitalojen aloitusmäärä on noin 7500.

Kysynnän puolesta pientaloja tehtäisiin RTS:n mukaan jopa tuplasti nykyistä enemmän, mikäli kuntien ja kaupunkien tonttitarjonta vain pystyisi siihen vastaamaan. Pientalomarkkinaan puhaltaa myötätuulta myös puurakentamista edistävä hallitusohjelma.

Mökkikaupan vilkastumisen uskotaan puolestaan tuovan lisäpuhtia myös korjausrakentamiseen. Iso kysymysmerkki RTS:n mukaan kuitenkin on, mitä tapahtuu tyhjänä tai vajaakäytössä oleville pientaloille tai loma-asunnoille, joita on eri puolilla Suomea arviolta 500 000 – 700 000 kappaletta. Asuntojen peruskorjausaikomukset ovat olleet laskussa jo useamman vuoden ajan.